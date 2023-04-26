Модель, Модель
Санкт-Петербург, требуется актриса-модель для съёмок видеороликов, ТФП. Возможно начинающая....
Актёр/актриса, Модель, Модель
Ищу красивых девушек для автомобильной выставки. Выставка автомобилей и мотоциклов в...
Актёр/актриса, Модель, Модель
Модели девушки на презентацию ювелирных украшений. Город Москва. Гонорар: 30.000. Описание:...
Модель, Модель
Санкт-Петербург, требуется актриса-модель для съёмок видеороликов, ТФП. Возможно начинающая....
Танцор
Требуются девушки с милой внешностью, желательно из танцевальной среды или просто активные и...
Актёр/актриса, Модель, Модель
Для рекламы напитка нужна модель(Девушка) Возраст: 18-30 лет Роль: Девушка на прогулке...
Артист, Вокалист, Певец, Певица
Дорогие друзья! Предлагаем Вам принять участие в PR-проекте "ТВ ШАНС"! ⠀ В программе: -...
Модель
Кастинг г.Москва 28-30 апреля м Кутузовская/м Китай-город ▪Кого мы ищем? Детей и взрослых с...
Оператор кино и телевидения
Медиакомпания «ТВ ШАНС» открыла видеостудию в пешей доступности от метро! Съемки любых видео и...
Фотограф - Ню
По вопросам съёмок Пишите в телеграм T.me/Vocoders...
Аренда - Животные - Кошки
Только Нижний Новгород! Сибирский котище Лаврентий, бывший беспризорник, бывший приютский...
Декоратор
Приветствую! Меня зовут Татьяна, я - писатель, дизайнер и декоратор. Создаю интерьерные и...
Массовка
Снимусь в массовке и эпизодах. Есть свои костюмы (см. фото здесь и в Анкете). Умею танцевать...