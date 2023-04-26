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Кастинги

Требуется актриса-модель для съемок видеороликов
бесплатно

Модель, Модель

Санкт-Петербург, требуется актриса-модель для съёмок видеороликов, ТФП. Возможно начинающая....

Санкт-Петербург, 26 апреля 202360
Ищу красивых девушек для автомобильной выставки.
35 000 ₽

Актёр/актриса, Модель, Модель

Ищу красивых девушек для автомобильной выставки. Выставка автомобилей и мотоциклов в...

Москва, 24 апреля 2023195
Модели девушки на презентацию ювелирных украшений.
30 000 ₽

Актёр/актриса, Модель, Модель

Модели девушки на презентацию ювелирных украшений. Город Москва. Гонорар: 30.000. Описание:...

Москва, 21 апреля 2023212
Санкт-Петербург, требуется актриса-модель для съёмок видеороликов, ТФП. Возможно начинающая.
бесплатно

Модель, Модель

Санкт-Петербург, требуется актриса-модель для съёмок видеороликов, ТФП. Возможно начинающая....

Санкт-Петербург, 21 апреля 2023235
Кастинг в видео клип
8 000 ₽

Танцор

Требуются девушки с милой внешностью, желательно из танцевальной среды или просто активные и...

Москва, 07 мая 2023218
Для рекламы напитка нужна модель(Девушка)
30 000 ₽

Актёр/актриса, Модель, Модель

Для рекламы напитка нужна модель(Девушка) Возраст: 18-30 лет Роль: Девушка на прогулке...

Москва, 20 апреля 2023211
Приглашаем артистов! Кастинг для певцов и вокалистов
бесплатно

Артист, Вокалист, Певец, Певица

Дорогие друзья! Предлагаем Вам принять участие в PR-проекте "ТВ ШАНС"! ⠀ В программе: -...

Москва, 23 апреля 2023276
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Услуги

МСК МО Кастинг в рекламу модельного агентства/школы
3 000 ₽  
за 1 час

Модель

Кастинг г.Москва 28-30 апреля м Кутузовская/м Китай-город ▪Кого мы ищем? Детей и взрослых с...

Москва, 25 апреля 2023110
Видеосъемка
Стоимость по договорённости

Оператор кино и телевидения

Медиакомпания «ТВ ШАНС» открыла видеостудию в пешей доступности от метро! Съемки любых видео и...

Москва, 16 апреля 2023273
Арсен Шафиев
Стоимость по договорённости

Режиссёр-постановщик

Москва, 13 апреля 2023207
Санкт-Петербург, фотосессии НЮ.
Стоимость по договорённости

Фотограф - Ню

По вопросам съёмок Пишите в телеграм T.me/Vocoders...

Санкт-Петербург, 11 апреля 2023349
Сибирский котище
Стоимость по договорённости

Аренда - Животные - Кошки

Только Нижний Новгород! Сибирский котище Лаврентий, бывший беспризорник, бывший приютский...

Нижний Новгород, 10 апреля 2023402
Дизайнер-декоратор сценических и карнавальных аксессуаров и головных уборов
Стоимость по договорённости

Декоратор

Приветствую! Меня зовут Татьяна, я - писатель, дизайнер и декоратор. Создаю интерьерные и...

Нижний Новгород, 08 апреля 2023429
Пятый лебедь в десятом ряду))
Стоимость по договорённости

Массовка

Снимусь в массовке и эпизодах. Есть свои костюмы (см. фото здесь и в Анкете). Умею танцевать...

Нижний Новгород, 08 апреля 2023401
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